أسهم أوروبا تهبط بعد ارتفاع دام لعدة أيام

رويترز

تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى فى 6 أشهر تقريبا اليوم الأربعاء، وقادت الأسهم الألمانية الخسائر مع انخفاض سهم باير لإنتاج الكيماويات 10% بعد حكم قضائى أمريكى جديد بشأن صلة مبيد رواندآب للحشائش بمرض السرطان.

ومع تركز الأنظار على بيان مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) والمؤتمر الصحفى الذى يعقده فى وقت لاحق اليوم، وتراجع الأسهم الآسيوية بصفة عامة، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.3% مع بيع المستثمرين للأسهم لجنى الأرباح بعد مكاسب استمرت على مدى 5 جلسات.

وقاد أيضا انخفاض فى أسهم شركات إنتاج السيارات تراجعا نسبته 0.7% فى المؤشر داكس الألمانى. وحقق قطاع السيارات أفضل أداء يومى فى أكثر من 3 أشهر مسجلا قفزة نسبتها 2.4% أمس الثلاثاء.

كما تأثر المؤشر داكس سلبا بانخفاض سهم ميونيخ رى 1.3% بعد أن أصدرت الشركة توقعات حذرة للأرباح. وخسر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى 0.2% بعدما ضغط عليه تراجع أسهم الموارد 2% فى أنحاء أوروبا.

وربحت أسهم إنمارسات 1.3% بعد أن تلقت الشركة عرض استحواذ نقدى من كونسورتيوم تقوده شركتا استثمار مباشر، فى صفقة قد تقيم شركة الأقمار الصناعية البريطانية عند نحو 3.3 مليار دولار وتشطب أسهمها فى البورصة.