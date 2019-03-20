أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 20 - 3 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-3-2019.

إيقاف تداول العربية قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركة العربية للصناعات الهندسية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.



البورصة تربح 275 مليون جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشران الرئيسى والأوسع نطاقاً وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 275 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 818.308 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 134 مليون ورقة مالية بقيمة 717 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.95ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.93%، والعرب على 9.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.68%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 9.4 مليون جنيه، 23.5 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 36.3 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 14724 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2392 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 18810 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1736 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 485 نقطة.

وارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 78 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 124.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.74%

- أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 11.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.54%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 3.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.94%

- الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس بسعر إغلاق 1.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.66%

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 56 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.43%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 5.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.85%

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية إغلاق 29.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.18%

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 2.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.12%

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 6.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.85%

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 11.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.20%