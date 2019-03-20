أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 20-3-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 18-3-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشران الرئيسى والأوسع نطاقاً وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 275 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 818.308 مليار جنيه.

البورصة تربح 275 مليون جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشران الرئيسى والأوسع نطاقاً وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 275 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 818.308 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 134 مليون ورقة مالية بقيمة 717 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.95ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.93%، والعرب على 9.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.68%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 9.4 مليون جنيه، 23.5 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 36.3 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 14724 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2392 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 18810 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1736 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 485 نقطة.

وارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 78 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

المالية والصناعية تحفظ الجهاز المركزى للمحاسبات على اعتماد القوائم المالية المعروضة من مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية المصرية بتشكيله الحالى، بسبب مخالفة تشكيل المجلس على نحو مخالف صحيح القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية نظراً لصدور قرار محكمة جنايات القاهرة –الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة بجلستها يوم 19 إبريل عام 2018 والذى يشمل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتتدب طبقاً لما يقضى به القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بالانتماء لكيانات إرهابية.

وردت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن الحكم الصادر ضد رئيس مجلس الإدارة ليس نهائياً ليدخل حيز التنفيذ، فهو حكم معلق وليس باتاً، وقام رئيس الشركة بالطعن عليه أمام محكمة النفض بالقضية رقم 151 لسنة 2018 أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقضية رقم 33 لسنة 2018، والمحدد لنظرها جلسة 28 مارس الجارى، فضلا عن أن القرار الصادر محل الطعن قرار تحفظى يمس المال الشخصى لرئيس المجلس ولا علاقة له بصفته رئيس الشركة، وليس له أى تأثير.

راية وافق مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، على تأسيس شركة أمان للخدمات المالية غير المصرفية، برأسمال مصدر قدره 100 مليون جنيه، ورأسمال مدفوع يبلغ 30 مليون جنيه، كما وافق على تأسيس شركة أمان للتوريق برأسمال مصدر ومدفوع 5 ملايين جنيه.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 89.12 مليون جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 103.22 مليون جنيه فى 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

ويبلغ رأسمال الشركة 630.58 مليون جنيه، موزعاً على 126.11 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.