4 مسلحين يهاجمون فيلا بالقاهرة الجديدة والأمن العام يضبطهم ويعيد المسروقات

كتب محمود عبد الراضي

نجح قطاع الأمن العام فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية أثناء محاولتهما الهرب عقب سرقة منزل بالاشتراك مع آخرين بالتجمع الخامس.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون، من خلال اتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بتحقيق ذلك وأهمها تكثيف التواجد الأمنى.

ولاحظت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس، أثناء المرور لملاحظة الحالة بدائرة القسم، قيام أحد الأشخاص بمطاردة دراجة نارية يستقلها مجهولان، على الفور قام أفراد القوة بتتبعهما وضبطهما وتبين أنهما "مصطفى.خ" عاطل مُقيم دائرة مركز ساحل سليم بأسيوط مسجل سرقات بالإكراه - بقسم أول مدينة نصر، والسابق اتهامه فى عدد ثلاث قضايا آخرهم قضية "سرقة بالإكراه"، و"كريم .م" عاطل مُقيم دائرة قسم أول مدينة نصر، وبحوزتهما هاتفين محمول، وتبين أن الشخص الذى كان يطاردهما يدعى "محمد.أ" "طالب" مُقيم دائرة القسم، وبمناقشته أكد أنه أثناء تواجده وأسرته بالفيلا فوجئ بقيام أربعة مجهولين، قاموا بتهديدهم بسلاح أبيض وإيثاقهم وإستولوا على "مشغولات ذهبية - 2 هاتف محمول" وفروا هاربين.

واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع آخرين، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة، وبعرض المضبوطات على مالك الفيلا " أسامة .إ" "مهندس" مُقيم بالفيلا محل البلاغ تعرف عليها واتهمهم بسرقته بالإكراه.