23 مارس.. الإدارية العليا تفصل فى طعون الزمالك لحل اللجنة الأولمبية

كتب أحمد عبد الهادى

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ،برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، اليوم، حجز الطعون المقامة من رئيس نادى الزمالك على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لجلسة 23 مارس.