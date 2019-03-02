الرئيسية حوادث 23 مارس.. الإدارية العليا تفصل فى طعون الزمالك لحل اللجنة الأولمبية السبت، 02 مارس 2019 12:18 م مجلس الدولة - ارشيفية كتب أحمد عبد الهادى إضافة تعليق قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ،برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، اليوم، حجز الطعون المقامة من رئيس نادى الزمالك على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لجلسة 23 مارس. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. بلاغ يتهم أحمد المغير بتحريض شباب الإخوان على القيام بعمليات انتحارية ضد المصريين التأديبية العليا تلغى مجازاة أستاذ بمعهد التخطيط برىء من مخالفات علمية التأديبية العليا تؤيد مجازاة مسئولة بالتعليم بسوهاج نقلت طالبة بالمخالفة للقانون مجلس الدولة الزمالك اللجنة الأولمبية رئيس الزمالك الحوادث النادى الزمالك تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات إزاى تسجل اسمك فى حج القرعة لعام 2019 عبر الإنترنت؟ عبده شولح عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث لـ"اليوم السابع": %60 تراجعاً فى استيراد الأثاث نتيجة تحجيم شركات الاستيراد .. %90 من أسباب تراجع صادرات القطاع غياب المشاركة فى المعارض الدولية الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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