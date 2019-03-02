وكيل الزراعة بكفر الشيخ: توزيع 27 ألف طن أسمدة على المزارعين

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المهندس محمد عبدالله ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، إن حملة مديرية الزراعة تمكنت من إزالة 10 حالات تعد بمساحة فدان ،كما تم توزيع 27 ألف و28 طن أسمدة " يوريا ونترات"، وأنه تفقد مواقع تطوير الرى الحقلى بمراكز كفر الشيخ ،و قلين ،و دسوق ،و الرياض،و سيدى سالم ،وتم فتح 77 فصل لمحو أمية تابعة للمديرية ضمن حملة محو الامية للكبار .

وأضاف عبدالله ، أنه عقد اجتماعاً لمناقشة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بقاعة الاجتماع بالمديرية ،وندوة إرشادية عن محصول القمح بمركز الحامول ، كما عقد اجتماعاً لمناقشة لمشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بكفرالشيخ، وبحضور الدكتور ماهيتاب مجدى كساب عضو اللجنة الاستشارية لتقييم المشروعات ، والمهندس محمد شلبى منسق المشروع ، والمهندس حامد النجار ، المدير العام المساعد ، والمهنتدس حسن أبوجازيه، مدير عام الإرشاد الزراعى ،وبعض مندوبى الجمعيات التسويقية المشاركة بالمشروع وبعض أعضاء المجلس الاستشارى بالمشروع وفريق المشروع بكفرالشيخ، وناقش أعضاء الجمعيات ما أضافه المشروع إليهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم لضمان حسن سير العمل بالمشروع.

وقال عبد الله ، كما عقد اجتماعاً ، لمناقشة أصناف القمح ،وتوضيح الفرق بين التريتكال وأصناف القمح المنزرعة وعمل يوم حصاد لبيان الفرق من حيث جودة الحبوب ومدى ملاءمتها لصناعة الخبز ، وتم التوصية بالمرور على زراعات القمح وخصوصاً اصناف سدس 12 وجميزه 11 ومصر 1 وباقي الاصناف لاكتشاف أى إصابات مرضية وعلاجها فوراً.