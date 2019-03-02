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وفاة الروسي ألفيروف الحائز على جائزة نوبل فى الفيزياء عن 88 عاما

السبت، 02 مارس 2019 05:41 م
وفاة الروسي ألفيروف الحائز على جائزة نوبل فى الفيزياء عن 88 عاما جائزة نوبل
رويترز
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قال الحزب الشيوعي الروسي اليوم السبت  إن جوريس ألفيروف الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2000 والعضو في البرلمان الروسي توفي في مدينة سان بطرسبرج عن 88 عاما.

وفاز ألفيروف بالجائزة التي تبلغ نحو مليون دولار بالاشتراك مع عالمين أمريكيين هما هيربرت كرومر وجاك كيلبي.

وجاء فوزه تقديرا لعمله البحثي في تكنولوجيا المعلومات خلال السبعينات والذي مهد الطريق إلى صناعة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة تشغيل الأقراص المدمجة والهواتف المحمولة.

ولد ألفيروف، صاحب الإيمان الراسخ بالشيوعية، في عام 1930 في روسيا البيضاء التي كانت حينها جزءا من الاتحاد السوفيتي. وكان عضوا في كتلة الحزب الشيوعي بمجلس النواب الروسي (الدوما).

ونال عن عمله الكثير من الجوائز العلمية وكان عضوا شرفيا في مؤسسات أبحاث بينها الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم.

وكان أول روسي يفوز بجائزة نوبل منذ حصول آخر زعماء الاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف على جائزة نوبل للسلام في عام 1990.

 


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