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وزير الخارجية يلتقى المبعوث الخاص للرئيس الكينى غدا

السبت، 02 مارس 2019 08:24 م
وزير الخارجية يلتقى المبعوث الخاص للرئيس الكينى غدا سامح شكرى
كتب - أحمد جمعة
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يلتقي سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة غداً الأحد مع مونيكا جوما المبعوث الخاص للرئيس الكينى ووزيرة خارجية كينيا، وذلك بقصر التحرير.

 

كان شكرى قد شارك أول أمس الخميس، فى أعمال المؤتمر الدولى لدعم الاقتصاد الأردنى، والذى عقد فى لندن وشارك فيه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

 

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مداخلة الوزير شكرى خلال المؤتمر، أكدت على الموقف المصرى الراسخ تجاه دعم الاستقرار فى الأردن الشقيق واقتصاده، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولى على المستويين الحكومى والقطاع الخاص من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الأردن، خاصة فى ظل ما تشهده الساحة الإقليمية من تطورات تهدد استقرار المنطقة

 

 

 

 


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