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وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة من 8 يونيو وحتى 3 يوليو

السبت، 02 مارس 2019 08:43 م
وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة من 8 يونيو وحتى 3 يوليو الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم السبت، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

جدول-امتحانات-الثانوية-العامة-2019


جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة)، للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وأرائهم بشأن جدول الامتحانات المقترح والذي أعدته الوزارة، وبحضور ممثل الطلاب وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في مصر.

طارق شوقى وزير التربية والتعليم (1)


كما تم عمل استطلاع رأي حول المواعيد في جدول الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماع، وشارك فيه ما يقرب من 180 ألف طالب، وأبدوا ملاحظتهم حول الجدول.

طارق شوقى وزير التربية والتعليم (2)


وفي هذا الصدد فقد تم تلبية رغبة أبنائنا طلاب الثانوية العامة، بوضع فترة زمنية مريحة بين الامتحانات لجميع الشعب حيث تم توفير 4 أيام ونصف لمادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية و3 أيام ونصف للكيمياء والجغرافيا، وكذلك المواد المرتبطة بالشهادات الدولية حيث تم مراعاة التوفيق في الجدول بين امتحانات الثانوية العامة والشهادات الدولية.

طارق شوقى وزير التربية والتعليم (3)


جدير بالذكر أن امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سوف يتم اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019، علما بأنه جاري رفع الجدول النهائي على الموقع الرسمي للوزارة.

 

 

طارق شوقى وزير التربية والتعليم (4)
 

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جدول امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة

جدول الثانوية




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