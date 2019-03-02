وزير الأوقاف: ظروف 2011 عطلت الأذان الموحد ونجحنا فى البث بـ60 مسجدا

كتب إسماعيل رفعت

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على أنه نظرا لظروف البلد فى 2011 تعطل مشروع الآذان الموحد بعد تركيب الأجهزة والآن تم البث فى 60 مسجدا بنسبة 100%.

وأضاف جمعة، خلال لقاء بالطلاب الأفارقة بأكاديمية الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بأكتوبر، انه يجرى ضبط أجهزة البث وتدريب العمال على تشغل الأجهزة، مشيرًا إلى أنه يجرى تدريب العمال لإطلاق البث بـ113 مسجدا خلال 10 أيام، حيث تم اطلاق التجربة اولا فى اكبر 6 مساجد فى مصر وهى مسجد الفتح والإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والنور وعمرو بن العاص.

وقال وزير الأوقاف، إنه سيتم مراعاة فروق التوقيت فى البث بتحديد عدة نقاط للبث تتوافق فى التوقيت، لافتا الى أن الآذان الموحد يؤدى نفس الهدف ويرفع الشعيرة من خلال عدد من الشركات، حيث يوجد بعض الأجهزة لا توافق المساجد الكبيرة ويجرى ضبطها.

وأعلن جمعة، أنه سيتم إطلاق مركز للحاسب الآلى المعتمد بترخيص دولى باختبارات دولية من مؤسسة دولية اون لاين، وسيتخصص للائمة ويمكن فتح قسم آخر للجمهور، بـ3 مستويات فى الاتقان يتضمن 7 دورات مجانية وفى حالة استنفاذ 10 فرص للنجاح يدفع تكلفة الدولة 50 جنيها.

وأكد الوزير محمد مختار جمعة، على أن أكاديمية الدعاة درست 4 كتب وسيتم اختبارهم فى الكتب يوم 10 مارس، وسيتم اشراك 50 متدربا أئمة وواعظات فى بعثة الحج الرسمية، مشددا على أن هدف الأوقاف هو الوصول بالمنهج الوسطى إلى كل الدنيا وهو ما يجعل الوزارة تتعاون مع كل الاكاديميين فى مختلف دول العالم ومعظمهم يدرسون بالأزهر وبمعهد الدراسات الإسلامية بالجيزة، حيث تستضيف أكاديمية الدعاة دارسين من 70 دولة السبت المقبل مع عقد مؤتمر تحضيرى للمسابقة الدولية للقرآن الكريم.