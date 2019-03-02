وزير الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة إلى 17 لغة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه بعد نجاح خطبة الجمعة المسموعة والمترجمة بلغة الاشارة، تم البدء فى إطلاق الخطبة المترجمة بـ 8 لغات، وسيتم ترجمتها إلى كافة لغات العالم.

وأضاف جمعة، خلال لقاء بالطلاب الأفارقة بأكاديمية الدعاة التابعة لوزارة الاوقاف باكتوبر، أنه يوجد من يحتاج إلى سماع خطبة الجمعة بلغته الأصيلة رغم تحدثه باللغة العربية، مشيرًا إلى أنه سيتم ترجمة الخطبة يوم الخميس من كل أسبوع لـ 17 لغة، مع ترجمة معانى القرآن الكريم بترجمات معتمدة من الوزارة، وبثها أسبوعيا.

وقال وزير الأوقاف، إن الدول لا تسقط فى الحروب فقط، بل تسقط اقتصاديا، وهى أخطر أنواع الحروب لإسقاط الدول وقد حاربت قريش النبى وأصحابه بعامل الاقتصاد، لافتًا إلى أن الاستهلاك بدون إنتاج يؤدى إلى التضخم والمديونية.

وفى بداية اللقاء، أجرى الطلاب الأفارقة الدارسين بالقاهرة، جولة تفقدية لأروقة أكاديمية الدعاة، وتم تسكينهم للمكوث فى الأكاديمية لمدة يومين.