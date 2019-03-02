وزيرة الصحة: فحص أكثر من نصف مليون مواطن بالمرحلة الثالثة لـ "100مليون صحة"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 551 ألف و36 مواطنا، بالمحافظات السبع بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ إنطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى ظهر اليوم السبت.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، فى بيان اليوم، إلى ان إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى ال 27 محافظة وصل إلى 31 مليون و433 ألف مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن يثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أمس، إقبالا منقطع النظير فى نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 108% من المستهدف اليومى بجميع المحافظات، مشيدة بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة حيث استمر عمل عدد كبير من نقاط المسح بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصا من الفرق الطبية على الإنتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة، مؤكدة أن هذا ليس بالجديد على وطنية العاملين بالوزارة، و الذى شاهدناه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا بتردد 156 ألف و 949 مواطن، تليها محافظة الشرقية بتردد 123 ألف و531 مواطن، ثم محافظة الجيزة 88 ألف و 154 مواطن، والغربية سجلت تردد 71 ألف و 97 مواطنًا، ثم المنيا 61 ألف و 791، تليها محافظة قنا بتردد 41 ألف و 788 مواطن، ومحافظة الوادى الجديد بتردد بلغ 7726 مواطن.

وأضاف "مجاهد" ان المرحلة الثالثة تستهدف فحص 23 مليون و39 ألف مواطنا، ويشارك فى تنفيذها 8 آلاف و52 ألف فريق طبى، مقسمين على فترتى عمل صباحية ومسائية، وذلك فى 2401 نقطة مسح فى المحافظات السبعة، حيث من المقرر أن تختتم أعمال المرحلة الثالثة بنهاية شهر إبريل القادم.

الجدير بالذكر ان غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335 وكذلك الموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية، و جميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تماما.