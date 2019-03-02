وزيرة الصحة تتفقد أماكن البعثة الطبية للحج.. وتؤكد توفير الدعم للحجاج

غادرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الأراضى المصرية متجهة إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة فى القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى التى تستضيفها السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فى جدة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن القمة الوزارية تنعقد بمشاركة أكثر من 50 وزيرا للصحة من مختلف دول العالم، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذه القمة هى إحدى أهم المبادرات الداعمة لسلامة المرضى على المستوى الدولى، والأولى من نوعها فى المنطقة.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة على هامش مشاركتها فى القمة الوزارية، حرصت اليوم على تفقد، أماكن البعثة الطبية للحج لهذا العام، للتأكد من توافر كافة سبل الرعاية للفرق الطبية، يرافقها الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى لمصر فى السعودية والمشرف على البعثة الطبية المصرية للحج، والدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة الطبية للحج لهذا العام، والدكتور محمد حسانى نائب رئيس البعثة الطبية.

وقال مجاهد أن الوزيرة تفقدت الجناح الإدارى للبعثة، وسكن الأطباء والفرق الطبية، وغرفة العمليات المركزية للبعثة المميكنة والتى من خلالها يتم متابعة كافة العيادات الطبية بأماكن إقامة الحجاج، مؤكدة على توفير كافة الدعم للبعثة الطبية لتقديم خدمة طبية ووقائية فائقة لكافة الحجاج المصريين.