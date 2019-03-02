هالة زايد : توفير احتياجات الصحة من القطرات والمياه المقطرة والمحاليل

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، أن شركة المهن الطبية برئاسة الدكتور عوض جبر، ستوفر كافة الاحتياجات التى تتطلبها وزارة الصحة ومستشفياتها والسوق الخاص من المحاليل والقطرات والمياة المقطرة قريبا .

وقالت الدكتورة هالة زايد ، لـ"ليوم السابع" أنها كلفت الدكتورة الفت غراب ، رئيس مجموعة أكديما التابعة لوزارة الصحة ، بدراسة السوق بشكل جيد والاهتمام بالأصناف الدوائية التى بها عجز أو نقص لتصنيعها وضخها بالأسواق وفق توجيهات القيادة السياسية .

وأضافت وزيرة الصحة والسكان ، أن هناك خطط واستراتيجيات للنهوض بقطاع الدواء مع تقليص النواقص وتصدير الدواء المصرى الى أفريقيا والعالم كله مشيرة الى أن الفترة المقبلة ستشهد الاعلان عن تطورات تصب فى صالح المريض من ناحية توفير الدواء الآمن والفعال بالسوق وبأسعار تنافسية .

ومن جانبها قالت الدكتورة الفت غراب ، أن الوزيرة هالة زايد ،مهتمة بتنمية السوق ورفع حجم المنافسة البناءة التى تستهدف حدوث ذخم ينعكس على توفير الدواء وتصنيع الأدوية الجديدة ذات التكنولوجيا العالية لافتة الى أن هناك وفرة كبيرة فى البنسلين والأنسولين وأدوية الضغط والقلب ولم يعد هناك عجزا يعانى منه المريض وقريبا سيتم ضخ المحاليل والمياة المقطرة والقطرات على اختلاف انواعها لسد احتياجات السوق .