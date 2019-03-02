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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

السبت، 02 مارس 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
 
كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على 
محافظات ومدن مصر.
 
 
الصغرى العظمى
القاهرة 12 19
شبين الكوم 11 19 
طنطا 11 18 
دمنهور 10 18
الإسكندرية 11 18
بلطيم 10 18
مطروح 10 17
السلوم 08 17
سيوة 07 19
بورسعيد 10 19
دمياط 10 19 
الزقازيق 11 19 
الإسماعيلية 10 20 
السويس 11 19
العريش 07 19
رفح 07 18
رأس سدر 13 19
نخل 04 19
نويبع 13 22
طابا 08 17
كاترين 02 12
الطور 12 20
شرم الشيخ 13 22
الغردقة 11 22
مرسى علم 13 21
الفيوم 11 20
بنى سويف 10 20
المنيا 09 20
أسيوط 08 20
سوهاج 08 21
قنا 09 21
الأقصر 09 21
أسوان 12 22
أبوسمبل 10 22
الوادي الجديد 09 22
شلاتين 14 24
أبو رماد 14 23
راس حدربة 14 22
حلايب 16 21
 
 

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