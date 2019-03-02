video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 04:43 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ننشر أسعار صرف العملات بعد تثبيت سعر الدولار الجمركى أمام الجنيه

السبت، 02 مارس 2019 03:19 م
ننشر أسعار صرف العملات بعد تثبيت سعر الدولار الجمركى أمام الجنيه الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
اليوم السابع بلس
 
ينشر "اليوم السابع" نص منشور الأسعار رقم 3 لسنة 2019 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى، بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، وذلك بخصوص أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال شهر مارس 2019 طبقا لقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017 بتاريخ 15/2/2017.
 
ويتضمن موافقة الدكتور وزير المالية على تثبيت سعر الدولار الجمركية على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق .
 
وتم تحديد سعر الدولار الجمركى 17.5913 جنيه، للسلع غير الأساسية.
 
وسوف يتم العمل بهذه الأسعار اعتبارا من  يوم 1 مارس حتى  31 مارس 2019 .
 
17c69db7-c68c-4a91-a302-a8a87000fa83
 

65800c73-c7d0-4ee7-9d13-ae2b31c35eb2
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المالية: عملات فضية وذهبية احتفاء بمئوية ميلاد الرئيس الراحل أنور السادات

أخبار الاقتصاد

وزارة المالية

الدولار الجمركى

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة