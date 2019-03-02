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نقابة الصيادلة تبدأ غدا فى تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى

السبت، 02 مارس 2019 04:12 م
نقابة الصيادلة تبدأ غدا فى تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى انتخابات - نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أعلنت نقابة الصيادلة، عن فتح باب تلقى طلبات الترشيح لـ 208 مقعد بانتخابات التجديد النصفى، ابتداءا من غدا الأحد 3 ما رس حتى يوم الثلاثاء 12 مارس الجارى، وذلك من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة 3عصرا، وحتى أيام الجمعة والاجازات، ويمتد العمل بأخر يوم حتى الساعة الخامسة مساء، وذلك بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى لمرشحى النقابة العامة وبمقار النقابات الفرعية للمحافظات لمرشحى الفرعيات.

وستجرى الانتخابات على المقاعد التالية:

أولا: منصب نقيب عام الصيادلة، ويشترط في من يرشح نفسه على منصب النقيب العام، أن يكون من الأعضاء الذين مضى على قيدهم بالجدول العام 15عام على الأقل، على أن يتقدم المرشح بطلبه شخصيا أو من ينوب عنه قانونا أو بالبريد لمقر النقابة العامة بجاردن سيتى .

ثانيا: عضوية مجلس النقابة العامة وستجرى على 12مقعدعلى النحو التالى،  ستة اعضاء على المستوى  العام ويقسموا الى ثلاثة اعضاء فوق 15سنة، ثلاثة اعضاء تحت 15سنة.

وبالنسبة للستة أعضاء الآخرون فهم كالتالى:

ممثل منطقة القاهرة فوق 15سنة على الايكون من محافظة الجيزة .

ممثل منطقة وسط الدلتا فوق 15سنة على الايكون من محافظة الغربية

ممثل منطقة غرب الدلتا فوق 15سنة على الايكون من محافظة البحيرة،

ممثل منطقة شرق الدلتا تحت 15سنة على الايكون من محافظة الشرقية.

ممثل منطقة شمال الوجة القبلى تحت 15سنة على الايكون من محافظة بنى سويف

 ممثل منطقة جنوب الوجه القبلى فوق 15سنة على الايكون من محافظة الوادى الجديد 

وبالنسبة للنقابات الفرعية ستجرى على كافة المقاعد، ويشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب الفرعى ان يكون مقيدا بدائرة النقابة الفرعية، ومر على قيده بالجدول العام 15سنة على الأقل .

عضوية مجالس النقابات الفرعية يتكون مجلس النقابة الفرعية من ستة أعضاء بكل نقابة فرعية ما عدا نقابة القاهرة 10 أعضاء، والإسكندرية 8 أعضاء بشرط أن يكون نصف عدد المجلس ممن مضى على قيدهم بالنقابة اكثر من 15سنة والنصف الآخر ممن مضى على قيدهم اقل 15سنة.

ويشترط فيمن يرشح نفسه أن يكون مقيدا بدائرة النقابة الفرعية المرشح به .

 

 

 

 
 

 

 


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