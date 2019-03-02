نادى مستشارى النيابة الإدارية يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس العربى للدراسات

كتب عبد الله محمود

وقع منذ قليل المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي مستشارى النيابة الإدارية، مع الفريق حسام خيرالله رئيس مجلس إدارة المجلس العربى للدراسات والتدريب والتنمية المستدامة، برتوكول تعاون، لتعزيز فرص منح البرامج التدريبية المختلفة لمستشارى النيابة الإدارية.

وصرح المستشار معتز الهلالى رئيس اللجنة العلمية والثقافية، أن البروتوكول يأتى فى إطار خطة اللجنة للنهوض بالمستوى العلمى والثقافى لمستشارى النيابة الإدارية، وذلك من خلال عقد البرامج التدريبية المختلفة، من خلال خطط وثيقة الصلة بالعمل القضائي داخل النيابة، بهدف تدريب مستشارى النيابة الإدارية على كيفية ضبط سير المرافق العامة، من خلال عمل النيابة القضائي، و الدور المنوط بها دستوريا فى مكافحة الفساد المالى و الإدارى بمؤسسات الدولة.

وأضاف الهلالى، أن المركز العربى له دور بارز في مجال تنمية الإمكانيات البشرية، من خلال برامج التدريب والتأهيل وعقد الدورات العلمية، والندوات التثقيفية، وورش العمل المختلفة، موضحا أن المجلس العربى لديه فريق عمل ذو دور رائد مجال التنمية البشرية والإدارية والقانونية.