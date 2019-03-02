موجز 6.. دار الإفتاء تحذر من لعبتى MOMO وpubg وتطالب بتجريمهما

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها تحذير دار الإفتاء من لعبتى MOMO وpubg وتأكيدها على أنها تثير الرعب والجدل وتحرض على إزهاق الروح والقتل وتطالب بتجريمها.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

السيسي يطلع على حالة مصابى حادث محطة مصر وسير التحقيقات

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى على الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار محطة مصر، وكذلك على آخر تطورات سير التحقيقات الجارية فى هذا الصدد لكشف ملابسات الحادث".

برلماني يطالب بغلق المواقع والكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتصدى بكل حسم وقوة لإعلام جماعة الإخوان الإرهابية وأن تكون البداية من خلال غلق جميع المواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية واللجان الإلكترونية التابعة لها بشكل حفاظًا على الأمن القومى.

صور.. رئيس مجلس النواب يزور مصابى حادث قطار محطة مصر فى معهد ناصر

زار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، معهد ناصر للاطمئنان على حالة مصابى حادث قطار محطة مصر، والاطمئنان على توفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة لهم.

المحكمة الدستورية ترفض دعوى تطالب ببطلان قانون الضريبة على الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 50 لسنة 37 التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص البند (5) من الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة من المادتين (133)، و(135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بعض المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، لم يسجلوا البريد الالكترونى صحيح وأكثر من متقدم يحمل نفس البريد الإلكترونى لأنهم ذهبوا إلى مركز مع بعضهم سجلوا من خلالها، موضحا أنه سيتم إرسال بيانات ورسائل لهم بدأ من الغد لتصحيح البيانات وأيضا تاريخ الامتحان وموعده.

التعليم: 150 ألف سلموا ملفات مسابقة العقود المؤقتة.. و71 ألف مطابقين للشروط

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إنه حتى أمس سلم ملفات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، إلى المديريات قرابة 150 ألف متقدم، مستوى الشروط منها قرابة 71 ألف متقدم.

منسق الأذان الموحد: إطلاق وربط البث بـ110 مساجد خلال أسبوع لإنهاء خلل الأصوات

أكد الدكتور خالد صلاح، مدير عام أوقاف القاهرة ومنسق البث للأذان الموحد بالقاهرة، أن رفع شعيرة الأذان كانت تواجه أزمات وهى الأصوات غير الصالحة واللحن فى الأذان.

وزير خارجية البحرين: إذا لم تعد قطر لرشدها فلسنا بحاجة لها

قال وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إذا لم تعد قطر لرشدها فلسنا بحاجة لها، أضاف فى تصريحات لـ" البيان" الإماراتية، أن عليها أن تعي جيداً أنها مسؤولة عن دعم الإرهاب وضخ الأموال للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والتآمر على دول الخليج ورغم كل هذا تذهب للعالم وتقول إنها دولة محاصرة.

وزير الداخلية لنظيره الصومالى: تقويض مخططات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، محمد أبوبكر إسلو وزير الأمن الداخلى بجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق له فى زيارته الرسمية لمصر.

محمد البرادعى يغازل الإخوان بالدفاع الكاذب عن البلتاجى رغم صحته الجيدة

لا يتوقف محمد البرادعى المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، عن كشف وجهه القبيح فى دعم قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر المتطرفة الواقفة وراء مخططات هدم الدولة المصرية، فالدكتور المقيم خارج الوطن، يحرص بشكل دائم على توجيه تغريداته المسمومة كالسهام إلى صدر الوطن بهدف تقديم العون إلى المخربين والإرهابيين.

السياحة: فحص أتوبيسات الحج البرى بعد القرعة الإلكترونية

أكد مجدي شلبى، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أنه سيتم فحص نحو 300 أتوبيسا لنقل 12 ألف حاج من حجاج البرى هذا العام، موضحا أن الحج السياحي يحتاج فقط 267 أتوبيسا، ولكن الوزارة تضع أكثر من العدد المطلوب، تحسبا لأى ظرف، ولضمان راحة الحجاج وانتظام المواعيد.

مصدر طبى: وضع الرئيس الجزائرى الصحى حرج جدا ويتعذر خضوعه لعملية جراحية

أكد مصدر طبى فى جنيف، أن حالة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، حرجة جداً، وأنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية، لكن وضعه الصحى لم يسمح بذلك.

وزير الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة إلى 17 لغة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه بعد نجاح خطبة الجمعة المسموعة والمترجمة بلغة الاشارة، تم البدء فى إطلاق الخطبة المترجمة بـ 8 لغات، وسيتم ترجمتها إلى كافة لغات العالم.

رسميا.. المنتخب الوطنى يطير إلى النيجر 21 مارس

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن ترتيبات استقبال الفريق فى نيامى عاصمة النيجر تم الانتهاء منها خلال زيارته إلى هناك، وتفقد مقر إقامة الفريق واستاد الجنرال سيناى كاونتشى الذى سيشهد لقاء النيجر ومصر في الرابعة والنصف مساء يوم 23 مارس الجارى، فى ختام تصفيات الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن بعثة المنتخب الوطني ستتوجه إلى هناك يوم 21 الجارى.

10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى

وافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع للنادى الأهلى فى مباراته أمام شبيبة الساورة الجزائرى، بالجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يدعو إنفانتينو لحضور قرعة بطولة أمم أفريقيا

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، توجيه الدعوة للسويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، لحضور قرعة بطولة أمم أفريقيا يوم 12 أبريل المقبل تحت سفح الأهرامات.

أحمد حجازى وعبد الله السعيد يتابعان قمة توتنهام ضد أرسنال بملعب ويمبلى

يتواجد أحمد حجازى مدافع وست بروميتش ألبيون وعبد الله السعيد نجم بيراميدز فى مدرجات ملعب "ويمبلى"، لمتابعة مباراة توتنهام وأرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

صور.. السيسى يطلع على الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار محطة مصر.. الرئيس يجتمع بمدبولى ووزير الإسكان ويوجه بمواصلة العمل على تقديم أفضل وأحدث الخدمات فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى من رئيس مجلس الوزراء على الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار محطة مصر، وكذلك آخر تطورات سير التحقيقات الجارية فى هذا الصدد لكشف ملابسات الحادث.

الداخلية تفكك 72 بؤرة إجرامية.. تضبط 797 قطعة سلاح ونصف مليون هارب و3 أطنان مخدرات.. تحصل 50 مليون جنيه من سارقى الكهرباء والمتهربين من الضرائب.. تضبط 2000 قضية حيازة وتنقيب عن آثار وتعيد 41 سيارة مُبلغ بسرقتها

"مجموعات قتالية وتشكيلات أمنية وضباط للعمليات الخاصة وكلاب بوليسية" تتحرك من مواقعها لاستهداف الخارجين عن القانون، حيث داهمت وزارة الداخلية 72 بؤرة إجرامية.

التعليم تعلن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة.. 150 ألفا سلموا ملفاتهم للإدارات بعد التقديم إلكترونيا.. بينهم 71 ألفا فقط مستوفو الشروط.. محمد عمر: بدء اختبارات المتقدمين الاثنين.. 40 سؤالا و30 دقيقة مدة الاختيار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أنه حتى أمس سلم ملفات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، إلى المديريات قرابة 150 ألف متقدم، من بين 428 ألف قدموا إلكترونيًا، ولم يستوف منهم للشروط سوى 71 ألف متقدم فقط، جارى مراجعة التخصصات لموافاة الإعداد المطلوبة بشكل علمى، قائلا: "أهم حاجة عندنا التعليم مش التعيين".

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

مازالت لعبة مومو MOMO، تثير الجدل ضمن الألعاب المرعبة التى أثارت حالة من الهلع والخوف بين الآباء خلال الفترة الأخيرة مثل الحوت الأزرق ومريم، الأمر الذى دفع عددا من الجهات للتحذير منها، وأهمها دار الإفتاء التى ناشدت كل من استُدرِج للمشاركة فيها أن يُسارِعَ بالخروج منها، وأهابت دار الإفتاء المصرية بالجهات المعنية تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة.

"البرجر" يثير صراعا شرسا بالكونجرس.. نائبة يسارية تدعو لتقليل استهلاك الهامبرجر لمكافحة تغير المناخ.. الجمهوريون يسخرون ويحذرون من حظر الأبقار.. مساعد سابق لترامب: الشيوعية تعود تحت ستار الاشتراكية الديمقراطية

على مدار تاريخ الولايات المتحدة اتخذ الصراع بين المحافظين والديمقراطيين أوجه عديدة، وهذه الأيام هناك معركة من نوع خاص تتعلق بالثقافة الأمريكية، لكن المثير أن المعركة تدور حول شطيرة اللحم الشهيرة "الهامبرجر" التى تميز المطبخ الأمريكى.

ننشر أسعار صرف العملات بعد تثبيت سعر الدولار الجمركى أمام الجنيه

ينشر "اليوم السابع" نص منشور الأسعار رقم 3 لسنة 2019 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى، بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، وذلك بخصوص أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال شهر مارس 2019 طبقا لقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017 بتاريخ 15/2/2017.