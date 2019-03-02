موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

نشر الموقع الالكترونى لـ " اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إصدار محكمة جنايات كفر الشيخ حكما بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بإعدام المتهم أحمد عبد الله زكى، طبيب، المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة شنقًا، وذلك بعد ورود موافقة فضيلة المفتى على الإعدام.

الإسكان: تنفيذ 2160 وحدة بـ"سكن مصر" و2304 بالإسكان الاجتماعى بمدينة ناصر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 1440 وحدة (60 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 72 %، وتنفيذ 1584 وحدة (66 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 62 %، بينما يتم تنفيذ 720 وحدة (30 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، فى مدينة "غرب قنا"، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 25 %، وكذا تنفيذ 720 وحدة (30 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 55 %.

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فصل مدرسة أمريكية بعد شنها هجوما عنصريا ضد مصرية مسلمة فى تكساس

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إنه تم فصل مدرسة فى تكساس بعد التقاط فيديو لها وهى تشن هجوما عنصريا ضد امرأة مسلمة مصرية فى موقف للسيارات التابع لأحد المتاجر.

مصرع 4 أطفال وسيدة وإصابة 4 آخرين فى حريق مبنى سكنى بنورنبرج الألمانية

لقى أربعة أطفال وسيدة، مصرعهم إثر اندلاع حريق صباح اليوم، السبت، فى مبنى سكنى بمدينة نورنبرج غرب ألمانيا.

شاهد.. طائرة تصطدم بناطحة سحاب فى ولاية فلوريدا الأمريكية

اصطدمت طائرة خاصة صغيرة، بمبنى سكنى فى ولاية فلوريدا الأمريكية، مما أدى إلى مقتل الطيار، ووفقا لتقارير صحفية أمريكية، فإن الطائرة كانت تستخدم لأغراض دعائية.

البنك الأوروبى: 4 مليارات يورو استثماراتنا بمشروعات التنمية فى مصر

التقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وفدا من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط برئاسة جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك، فى لقاء حضره خالد حمزة المدير المساعد بمكتب البنك بالقاهرة وعدد من قيادات الوزارة، لبحث ترتيبات زيارة النائب الأول لرئيس البنك والمديرة التنفيذية للعمليات الخارجية خلال شهر مارس الجارى للقاهرة، والتى ستتضمن زيارة لمحافظة أسوان لمتابعة بعض المشروعات الجارية وعلى رأسها مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة "بنبان"، والجهود المشتركة بين الجانبين لتنفيذ الإتفاقية التى وقعها شعراوى مع مسئولى البنك فى 30 يناير الماضى والتى شهدها رئيس مجلس الوزراء وحضرتها وزيرة الاستثمار فيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر، بقيمة 79 مليون يورو.

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بشأن التوثيق والقوانين المعدلة

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 1419 لسنة 2019 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له.

تحصيل 47 مليون جنيه من سارقى الكهرباء و3 ملايين تهرب ضريبى

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة سارقى الكهرباء والمتهربين من الضرائب والمتورطين فى قضايا أموال عامة.