منسق الأذان الموحد: إطلاق وربط البث بـ110 مساجد خلال أسبوع لإنهاء خلل الأصوات

كتب إسماعيل رفعت



اليوم السابع بلس

أكد الدكتور خالد صلاح، مدير عام أوقاف القاهرة ومنسق البث للأذان الموحد بالقاهرة، أن رفع شعيرة الأذان كانت تواجه أزمات وهى الأصوات غير الصالحة واللحن فى الأذان.

وأضاف خلال لقاء بالطلاب الأفارقة بأكاديمية الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بأكتوبر، أنه خلال أسبوع سيتم إطلاق وربط الأذان بـ110 مساجد ورفعه من مساجد آل البيت.

من جانبه قال وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، إن الزوايا كل جمعة عليها عامل ولن تفتح يوم الجمعة ولن يتم بناء زاوية إلا بتنسيق رسمى حتى لا نضر بالمساجد ومن أراد أن يبنى ألف مسجد فالأمر متاح والوزارة تمنع العشوائية، وتم إجراء أكبر عملية إحلال وتجديد فى المساجد خاصة فى الفترة الرئاسية الأولى ومن أراد أن يبنى مسجد فليبنى من خلالنا لوقف العشوايية فى الزوايا لصالح المساجد.

وقال الوزير، نهتم بالجانب الثقافى فى ندريب الدعاة لمواجهة مخاطر الالحاد، ومناقشات الحوار الحضارى بين الشرق والغرب.



