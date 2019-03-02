ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم (السبت)، عن مسئولين هنود قولهم إن الحادث وقع عندما فقد سائق الحافلة المتجهة إلى مدينة "ساريناجار" السيطرة عليها؛ مما أدى إلى سقوطها بأحد الأودية، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم من جراء الحادث.