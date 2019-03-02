مصرع 4 أطفال وسيدة وإصابة 4 آخرين فى حريق مبنى سكنى بنورنبرج الألمانية

كتب محمد تهامى زكى

لقى أربعة أطفال وسيدة، مصرعهم إثر اندلاع حريق صباح اليوم، السبت، فى مبنى سكنى بمدينة نورنبرج غرب ألمانيا.

وأوضحت متحدثة باسم الشرطة الألمانية أن الحريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في مبنى سكني يوجد فيه تسعة أشخاص، وهرعت فرق الإنقاذ بأعداد كبيرة إلى مكان الحريق، وتم إنقاذ أربعة منهم.



حريق المنزل

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة، بأنه توفى رضيع فى المستشفى و3 أطفال تتراوح أعمارهم من 4 إلى 7 أعوام، بينما تبلغ السيدة 34 عاما لم تنج أيضا من الحريق، كما تم نقل أربعة أشخاص آخرين إلى المستشفى عقب إصابتهم بحروق بالغة.



المنزل بعد الاطفاء

تابعت المتحدثة، أنه ليس لدينا الآن أى دلائل على حريق متعمد، لكننا نحقق في كافة الاتجاهات.