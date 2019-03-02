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مصرع طفل إثر اصطدام سيارة به أثناء اللعب أمام منزله فى البحيرة

السبت، 02 مارس 2019 10:41 ص
مصرع طفل إثر اصطدام سيارة به أثناء اللعب أمام منزله فى البحيرة جثه - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقى طفل مصرعه إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء اللعب أمام منزله بمركز كوم حمادة فى البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم أمام مدخل قرية كفر مجاهد، وذلك أثناء قيام الطفل "محمد.م" 7 سنوات باللهو أمام منزله بالقرية المشار إليها اصطدمت به سيارة نقل بدون لوحات معدنية حال رجوعها للخلف، ما أدى إلى وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام والتحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.


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