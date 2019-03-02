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مصرع طالب دهسا تحت سيارة جمع القمامة بكفر شكر

السبت، 02 مارس 2019 10:09 م
مصرع طالب دهسا تحت سيارة جمع القمامة بكفر شكر جثة
القليوبية نيفين طه
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لقي طالب مصرعه تحت عجلات سيارة جمع القمامة تابعة لمجلس مدينة كفر شكر وتم نقل الجثة إلى مستشفى المركزى لاتخاذ اللازم

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر، يفيد مصرع مصطفى أحمد متولى 12 سنة طالب تحت عجلات سيارة رقم 7312 ق ر ط قيادة أحمد . ع سائق بمجلس مدينة كفر شكر

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أثناء قيام السيارة بجمع القمامة الفترة المسائية اصطدمت السيارة  بالطالب، ما أدى إلى مصرعه فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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