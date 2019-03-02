مشروع رواد 2030 يشارك غدا بمعرض لفرص التدريب وريادة الأعمال

كتب – محمد طنطاوى

تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلة في مشروع رواد 2030، غداً الأحد، بفعاليات الدورة الأولى من معرض كلية الإدارة والتكنولوجيا لفرص التدريب وريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار البيان الصادر عن الوزارة، اليوم، إلى أن المعرض يهدف فى دورته الأولي تمكين الطلاب من فكر ريادة الأعمال إلي جانب توفير فرص وبرامج التدريب، والتوظيف لسد الفجوة التوظيفية، وبناء القدرات فضلاً عن تقديم الدعم لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، كما يهدف المعرض إلى تشجيع مهارات وقدرات الطلاب من خلال البرامج المختلفة لتنمية القدرات والتي تقدمها المؤسسات والمشروعات المشاركة بالمعرض.

وتابع: "تعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا واحدة من الجامعات المحدودة في مصر التى تعد مؤسسة تعليمية متخصصة فى تقديم المناهج الموحدة عالمياً، حيث تتيح لطلابها المعرفة وبناء القدرات ليشاركوا أو ليكونوا أعضاء ضمن المنظمات الدولية حول العالم".

كما يسعى مشروع رواد 2030، لتحقيق رؤية واضحة، وهى النهوض بالكفاءات الشابة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب، وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادى القائم على الابتكار والابداع، مشيرة لتقديم المشروع للعديد من المنح المتخصصة فى المجال الاقتصادى وريادة الأعمال.