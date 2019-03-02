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مسئول رفيع فى إدارة أوباما: فشل قمة هانوى أمر إيجابى لترامب وواشنطن

السبت، 02 مارس 2019 04:29 م
مسئول رفيع فى إدارة أوباما: فشل قمة هانوى أمر إيجابى لترامب وواشنطن دونالد ترامب وكيم جونج أون
كتبت: إنجى مجدى
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رغم فشل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى إبرام صفقة نووية تاريخية مع الزعيم الكورى الشمالى، كيم جونج أون، عندما ألتقيا فى العاصمة الفيتنامية "هانوى" قبل أيام، لكن جارى سامور، المسئول الرفيع فى إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، اعتبر الأمر إيجابيا للغاية.
 
 
 
وفى مقابلة مع مجلة فورين بوليسى، الأمريكية، السبت، قال سامور، الذى كان يشغل منصب قيصر الحد من التسلح النووى فى إدارة أوباما، قال إن انهيار المحادثات قد يكون فى النهاية أمرًا جيدًا بالنسبة للولايات المتحدة، موضحا أن ترامب ربح من خلال إظهار إنه ليس من السهل إقناعه أو التأثير عليه.
 
 
 
وأضاف المسئول السابق الذى يتقلد حاليا منصب المدير التنفيذى الأول لمركز كراون لدراسات الشرق الأوسط فى جامعة برانديز، إن الفشل أظهر لكيم أنه لا يمكنه التحايل على الحكومة الأمريكية والحصول على صفقة مباشرة من ترامب. لذا فى هذا الصدد، أعتقد ان الفشل فى هانوى هو نعمة مقنعة فى النهاية.
 
 
 
وأشار إلى أنه بالنسبة إلى ترامب، فإن الدرس المستفاد هو أن علاقته الشخصية مع كيم ليست بديلاً عن العمل على تفاصيل الاتفاق مسبقًا بدلاً من محاولة القيام بذلك وجهاً لوجه.
 
 
 
 

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الولايات المتحدة

كوريا الشمالية

كيم جونج اون

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