مركز الاعلام الرقمى فى العراق يستغرب اغلاق تويتر لحساب خلية الاعلام الأمنى

كتب أحمد جمعة

اعلن مركز الاعلام الرقمي فى العراق عن قيام شركة تويتر بتعليق الحساب الرسمي لخلية الاعلام الامني المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء العراقي.

واكد المركز فى بيان له، السبت، ان الحساب الذي تم تعليقه اُنشئ بتاريخ 18 فبراير الماضي، وتم الاعلان عنه في يوم الجمعة 22 من نفس الشهر ، وفيه عشر تغريدات فقط فضلا عن 420 متابعا في لحظة تعليق الحساب.

وطالب مركز الاعلام الرقمي الشركة بمراجعة قرارها والعدول عنه، واهمية مراجعة قوانينه والانتباه والتحري بمهنية ودقة في الابلاغات التي تصل اليهم، حيث لايجب الاعتماد عليها وجعلها سببا لاغلاق حسابات لا تنتهك المعايير.

ويرى فريق المركز ان سبب الاغلاق ربما يكون عن طريق حملة بلاغات وهمية قام بها فريق خاص من المغردين الذي ينتمون لجهات متطرفة، وبالتالي قام تويتر باغلاق الحساب.