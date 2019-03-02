video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقى مدير صندوق تطوير العشوائيات ويتفقد مناطق الإسكان البديل

السبت، 02 مارس 2019 02:47 م
محافظ جنوب سيناء يلتقى مدير صندوق تطوير العشوائيات ويتفقد مناطق الإسكان البديل محافظ جنوب سيناء و المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، وبرفقته المهندس وائل عزت مدير الإدارة المركزية للمشروعات، والمهندس حازم أبو بكر، مدير التخطيط بالصندوق وبحضور اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ لشؤون التخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس مدحت صلاح، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندس سيد فهمى، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، ومديرى إدارت التخطيط العمرانى، وتطوير العشوائيات.

تم تفقد منطقة الرويسات بعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى بأقامة 496 وحدة سكنية وترفيق عدد 600 قطعة، وأكد المحافظ، ومدير الصندوق على اهتمام القيادة السياسية بضرورة تطوير المنطقة وإقامة مجتمع عمرانى متكامل شامل كافة المرافق والخدمات بإقامة إسكان متنوع ومولات تجارية ومركز طبى متكامل ومدارس متنوعة ونادى إجتماعى وملاعب رياضية ومناطق ترفيهية.

كما تم عرض موقف باقى المشروعات بمدينة طور سيناء ودهب ونويبع، وكذا عرض مطالب مدينة أبوزنيمه لإقامة مرافق (مياة، صرف، كهرباء، طرق، اتصالات) وقام المهندس خالد صديق يرافقه اللواء محمود عيسى، ورئيس مدينة دهب، بزيارة لمدينة دهب لمتابعة أعمال الحماية من مخاطر السيول بمنطقة العصلة، ووادى البيضا وحى الأمل، وإقامة 300 وحدة سكنية كأسكان بديل، وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ

جنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار جنوب سيناء

اخبار مدينة شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء

مدير التخطيط بجنوب سيناء




لا تفوتك
بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

ليت المحافظين يقومون بنصف مايقوم به محافظ جنوب سيناء

افلا يخجلون 

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة