محافظ جنوب سيناء يلتقى مدير صندوق تطوير العشوائيات ويتفقد مناطق الإسكان البديل

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، وبرفقته المهندس وائل عزت مدير الإدارة المركزية للمشروعات، والمهندس حازم أبو بكر، مدير التخطيط بالصندوق وبحضور اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ لشؤون التخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس مدحت صلاح، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندس سيد فهمى، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، ومديرى إدارت التخطيط العمرانى، وتطوير العشوائيات.

تم تفقد منطقة الرويسات بعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى بأقامة 496 وحدة سكنية وترفيق عدد 600 قطعة، وأكد المحافظ، ومدير الصندوق على اهتمام القيادة السياسية بضرورة تطوير المنطقة وإقامة مجتمع عمرانى متكامل شامل كافة المرافق والخدمات بإقامة إسكان متنوع ومولات تجارية ومركز طبى متكامل ومدارس متنوعة ونادى إجتماعى وملاعب رياضية ومناطق ترفيهية.

كما تم عرض موقف باقى المشروعات بمدينة طور سيناء ودهب ونويبع، وكذا عرض مطالب مدينة أبوزنيمه لإقامة مرافق (مياة، صرف، كهرباء، طرق، اتصالات) وقام المهندس خالد صديق يرافقه اللواء محمود عيسى، ورئيس مدينة دهب، بزيارة لمدينة دهب لمتابعة أعمال الحماية من مخاطر السيول بمنطقة العصلة، ووادى البيضا وحى الأمل، وإقامة 300 وحدة سكنية كأسكان بديل، وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة.