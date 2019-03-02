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محافظ بنى سويف: مد الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية حتى منتصف مارس

السبت، 02 مارس 2019 03:54 م
محافظ بنى سويف: مد الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية حتى منتصف مارس تحصين الماشية - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
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أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أنه تقرر مد فترة الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع إلى منتصف مارس الحالى، والتى كانت قد بدأت مطلع شهر فبراير الماضى، وتستهدف تحصين جميع الحيوانات الموجودة بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، بلغ العدد الأجمالى للحيوانات التى تم تحصينها وترقيمها "على مدار شهر فبراير الماضى" 168ألف و524 رأس، بواقع 145 ألف و522 من الأبقار، و21 ألف و413 من الجاموس، و1589 من الأغنام والماعز، حيث تقرر مد فترة الحملة 15 يوما إضافية لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة بالكامل، وذلك تحت متابعة وإشراف من المحافظة ومن خلال التواصل اليومى مع مسؤولى قطاع الطب البيطرى ببنى سويف .

 

 

 


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