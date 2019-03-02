محافظ القليوبية: تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فى حادث وفاة طفل بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

تقدم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل الذى توفى نتيجة اصطدامه بسيارة نظافة تابعه لمجلس مدينة كفرشكر مساء اليوم السبت.

وقد أمر المحافظ، على الفور بالتحقيق فى ملابسات الحادث وتسليم سائق السيارة لقسم الشرطه للتحقيق معه فى الواقعة، مؤكدا على أن حق هذا الطفل لن يضيع هباءً موجها المهندس محمد الحسينى رئيس المدينة، بتقديم أوجه الدعم المعنوى والمادى لأسرة الطفل.

وكان قد لقى طالب مصرعه تحت عجلات سيارة جمع القمامة تابعة لمجلس مدينة كفر شكر وتم نقل الجثة إلى مستشفى المركزى لاتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر، يفيد مصرع مصطفى أحمد متولى 12 سنة طالب تحت عجلات سيارة رقم 7312 ق ر ط قيادة أحمد. ع سائق بمجلس مدينة كفر شكر.