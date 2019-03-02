محافظ الشرقية يكرم محمد عبدالرحمن بطل حادث محطة مصر

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المواطن محمد عبد الرحمن كمال المقيم بقرية بنى أيوب التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، بمنحه مكافأة مالية وميدالية تذكارية، لشجاعته ولدوره البطولى فى إنقاذ مصابى حادث قطار محطة مصر المؤسف، فى حضور الأستاذ حمدى نصر رئيس مركز ومدينة أبو حماد ووالدة البطل.

أشاد المحافظ بالدور البطولى الذى قام به الشاب المصرى الأصيل وإقدامه وشجاعته فى إنقاذ مصابى حادث القطار، مؤكداً أن ماقام به البطل ليس غريباً على أبناء محافظة الشرقية فمحافظتناً دائماً سباقه ورائده وتقدم نماذج مشرفه ومضيئة فى كافة المجالات للمساهمة فى تقدم ورقى الوطن.

وكان محافظ الشرقية قد أعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث القطار داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

قدم البطل محمد عبد الرحمن كمال الشكر والإمتنان لمحافظ الشرقية لتكريمه له اليوم بمكتبه، باعتباره نموذج يدعو للفخر والإعتزاز، مؤكداً أن مافعله إتجاه المصابين واجب.

يذكر أن المواطن محمد عبد الرحمن كمال يعمل بائعاً فى أحد الأكشاك التابعة للشركة الوطنية على أحد أرصفة قطارات محطة مصر، والذى تصادف وجوده بالعمل أثناء وقوع الحادث وعلى الفور بادر بإنقاذ مصابى الحادث الأليم.