video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع 306 بالدقى

السبت، 02 مارس 2019 11:45 ص
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع 306 بالدقى جولة محافظ الجيزة فى الدقى
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال رصف وتمهيد شارع المتحف الزراعى بحى الدقى المقرر إنشاء شارع 306 به، للوقوف على الأعمال الجارى تنفيذها بالشارع من رصف وتركيب بلاط انترلوك وبلدورات وصيانة للأرصفة وإزالة لأى مخالفات ورتش .

وأكد راشد، فى بيان اليوم، أن المحافظة وفرت قطعتى أرض لصندوق تحيا مصر فى إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والصندوق لإنشاء مشروع شارع 306 بهما لتوفير فرص عمل للشباب وأماكن بديله للباعة بشكل حضارى .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القطعتين تقعا بنطاق أحياء العمرانية والدقى، مؤكدًا على توفير قطع أخرى مستقبلاً لتحقيق أقصى استفاده للشباب والمشروعات الصغيرة الراغبين فى فتح مجالات عمل لهم ، موجها العميد ايهاب مكاوى رئيس حى الدقى بدراسة تطوير شارع الشركات وانشاء محلات تجارية حضارية .

وشهدت جولة المحافظ، التى رافقه فيها اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، تفقد حالة النظافة بشوارع محى الدين أبو العز ووزارة الزراعة والتحرير والمريوطية وخلال الجوله تم ضبط سيارة كارو محملة بمخلفات الرتش والبناء قبل القائها الحمولات الموجوده بها بالشارع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة: 53 عيادة متنقلة بحملة 100 مليون صحة ونستهدف 5.3 مليون مواطن

محافظ الجيزة يتفقد الوحدات الصحية أول أيام حملة 100 مليون صحة

الجيزة

اخبار الجيزة

شارع 306

تحيا مصر

صندوق تحيا مصر




لا تفوتك
دار الإفتاء تحذر من لعبة MOMO.. وتطالب الجهات المعنية بمنعها

دار الإفتاء تحذر من لعبة MOMO.. وتطالب الجهات المعنية بمنعها

"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تريزيجيه: محمد صلاح فخر مصر.. وتلقيت 6 عروض فى الشتاء

تريزيجيه: محمد صلاح فخر مصر.. وتلقيت 6 عروض فى الشتاء

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى للعاملين فى الدولة.. تعرف عليها

8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى للعاملين فى الدولة.. تعرف عليها

"التضامن" تبدأ الأحد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

"التضامن" تبدأ الأحد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة