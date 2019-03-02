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محافظ البحيرة يوجه بحل مشكلات الصرف الصحى بنطاق مدن ومراكز المحافظة

السبت، 02 مارس 2019 06:00 م
محافظ البحيرة يوجه بحل مشكلات الصرف الصحى بنطاق مدن ومراكز المحافظة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
كتب الأمير نصرى
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أصدر اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، توجيهاته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة تطوير وتأهيل وصيانة خطوط الصرف الصحى بمختلف أنحاء المحافظة وكذلك سرعة التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها

 

وفى استجابة فوريه من المحافظ لشكوى الأهالى بمنطقه الكنائس التابعة لقرية بولين بمركز ومدينه كفر الدوار بخصوص وجود انسداد لشبكة الصرف الصحى الخاصة بالأهالى، وعلى الفور وجه رئيس المدينة بالتعامل مع الشكوى و تم تسليك الخط  بالقرية وذلك باستخدام المعدات التابعة للحملة الميكانيكية لإنهاء المشكلة، تيسيرًا على المواطنين.

 

 وفى سياق متصل قام رئيس مركز ومدينة إدكو بمتابعة أعمال محطة الصرف الصحى ومد خط الطرد شمال المدينة للوقوف على معدل التنفيذ الفعلى للمشروع .

 

ومن جانب آخر قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع قطاع الصرف الصحى بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بمتابعة أعمال البدء فى إنشاء محطة رفع صرف صحى بمنشيه الأوقاف والتابعة للوحدة المحلية بقرية إفلاقه.

 

وأكد المحافظ على  ضرورة متابعة الأعمال والمشروعات وتطوير شبكات الصرف الصحى وسرعة الانتهاء منها فى المواعيد المقررة.

 

 كما وجه هشام أمنة محافظ البحيرة بالتشديد على رفع حالة التأهب القصوى والتدخل السريع وكذلك الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والمداومة على أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتغيير التالف منها حفاظًا على أرواح المواطنين فى جميع القطاعات وخاصة أعمال الكهرباء والتنسيق بين الجهات المختلفة للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطن وخاصة فيما يخص الحياة اليومية له والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

 


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