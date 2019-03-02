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محافظ البحيرة يوجه بحل مشكلات الصرف الصحى بالمدن والمراكز

السبت، 02 مارس 2019 12:01 م
محافظ البحيرة يوجه بحل مشكلات الصرف الصحى بالمدن والمراكز اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
كتب الأمير نصرى
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة تطوير وتأهيل وصيانة خطوط الصرف الصحى بمختلف أنحاء المحافظة وكذلك سرعة التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستجاب المحافظ، لشكوى الأهالى بمنطقه الكنائس التابعه لقريه بولين بمركز ومدينه كفر الدوار بخصوص وجود انسداد لشبكة الصرف الصحى الخاصة بالأهالى، حيث تم تسليك الخط بالقريه وذلك بإستخدام المعدات التابعة للحملة الميكانيكية لإنهاء المشكلة، تيسيراً على المواطنين.

 وفى سياق متصل قام رئيس مركز ومدينة إدكو بمتابعة أعمال محطة الصرف الصحى ومد خط الطرد شمال المدينه للوقوف على معدل التنفيذ الفعلى للمشروع.

ومن جانب آخر قام رئيس الوحدة المحليه لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع قطاع الصرف الصحى بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بمتابعه أعمال البدء فى إنشاء محطه رفع صرف صحى بمنشيه الأوقاف والتابعه للوحده المحليه بقريه إفلاقه

وأكد المحافظ، على ضرورة متابعة الأعمال والمشروعات وتطوير شبكات الصرف الصحى وسرعة الانتهاء منها فى المواعيد المقرره.

 

 


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