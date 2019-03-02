محافظ أسيوط: تنفيذ 47 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك ري بأبوتيج

أسيوط -هيثم البدري

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوتيج تمكنت من تنفيذ إجمالي عدد 47 حالة إزالة منها 28 حالة إزالة فورية و17 قرار إزالة أسوار تعدي علي الزراعة و2 حالة خرسانية و7 حالات حماية نهر النيل وذلك بناءاً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد كافة أراضي أملاك الدولة حيث أنها تمثل حق الشعب مشددا علي ضرورة تنفيذ كافة قرارات الإزالة والتعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وعدم التهاون مع المخالفين وتوقيع عقوبات رادعة عليهم .

وأكد حسين كشك رئيس مركز ومدينة أبوتيج على استمرار شن حملات دورية لإزالة أي تعديات على الرقعة الزراعية أو أراضي أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتعدين دون تهاون أو تقاعس مشيراً إلي أن الحملة تمت بقيادة أسامة كامل مساعد رئيس المركز وبحضور مسئولي الإزالات والإدارة الزراعية والأحواض والجمعية الزراعية وقوة أمنية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية .

من ناحية أخرى، أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على أهمية قطاع السياحة سواء الداخلية أو الخارجية لافتاً إلى ما تتمتع به المحافظة من مقومات جذب سياحي وأثري متميز مشيراً إلى الدعم الذي توليه المحافظة لهذا القطاع الهام من خلال توقيع بروتوكولات بين المديريات والهيئات لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي لدى العاملين بتلك الأماكن وطلاب المدارس والجامعات بهدف التعرف على معالم بلدهم وتعريفهم بتاريخ محافظتهم العريقة التي كانت ومازالت عاصمة الصعيد.

كانت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط قد اختتمت فعاليات النصف الأول من بروتوكول التعاون المنعقد مع مديرية التربية والتعليم والذي يهدف إلي رفع الوعي السياحي وتنمية روح الانتماء الوطني لدي الشباب والنشء وتعريفهم بتاريخ وحضارة محافظة أسيوط وما تتمتع به من آثار ترجع إلي مختلف العصور إلي جانب ما تشتهر به من صناعات يدوية كالسجاد والكليم الأسيوطي وذلك في ضوء توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بضرورة تنشيط حركة السياحة الداخلية بالمحافظة.

وقال عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي أن البروتوكول تضمن عقد سلسلة من الندوات التثقيفية بالإدارات التعليمية المختلفة والتي بدأت بإدارة صدفا تلاها القوصية ثم منفلوط وساحل سليم والفتح وآخرها بالمدرسة الثانوية بإدارة الغنايم التعليمية حيث تم خلالها تعريف الطلاب بأهمية السياحة وتأثيرها علي دفع عجلة الاقتصاد القومي وعرض فيلم تسجيلي سياحي عن محافظة أسيوط مضيفا انه تم تنظيم مسابقات خلال هذه الندوات وتوزيع جوائز مقدمة من الهيئة علي الطلاب الفائزين تتضمن كتيبات عن السياحة في أسيوط وأسطوانات مدمجة (CDs) مشيراً إلي استمرار الهيئة في مشوارها التوعوي واستكمال البروتوكولات مع الجهات المختلفة بعقد الندوات وإقامة الرحلات لزيادة الوعي السياحي بين أبناء محافظة أسيوط.