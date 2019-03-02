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محافظة القاهرة تجهز حمامات عمومية لوضعها بالميادين العامة خلال بطولة أفريقيا

السبت، 02 مارس 2019 06:13 م
محافظة القاهرة تجهز حمامات عمومية لوضعها بالميادين العامة خلال بطولة أفريقيا محافظ القاهرة يتفقد الإستعدادات للبطولة الأفريقية
كتب سيد الخلفاوى
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اليوم السابع بلس
 
تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أحد نماذج الحمامات المتنقلة بمنطقة زهراء المعادى، والتى سيتم نشر هذه الحمامات بالميادين العامة خلال إقامة مباريات البطولة، وذلك فى إطار استعدادات القاهرة لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية.


رافق محافظ القاهرة فى جولته، نواب المحافظ للمنطقتين الشمالية والشرقية والجنوبية، واللواء محسن المأمون، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ورؤساء أحياء المعادى والبساتين.

من جانبه أوضح اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن النموذج عبارة عن كونتير يضم 4 حمامات للرجال والسيدات ومزودة بشاشة كبيرة لنقل المباريات بالإضافة إلى خدمة تقديم المشروبات السريعة الساخنة والباردة.
 

محافظ القاهرة يتفقد الإستعدادات للبطولة الأفريقية (2)
محافظ القاهرة يتفقد الإستعدادات للبطولة الأفريقية
محافظ القاهرة يتفقد الإستعدادات للبطولة الأفريقية (3)
محافظ القاهرة يتفقد الإستعدادات للبطولة الأفريقية

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمن محمد

ياريت تكون دائمة وليس خلال البطولة فقط

وليه خلال البطولة بس ليه مش دائما بدلا من الناس اللي بتتبول اسفل الكباري في الشوراع والمناظر المقززة ويكون لها عمال مسؤولين عن نظافتها والحفاظ عليها حتى لو بمقابل رمزي 

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