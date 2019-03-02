مجلس أمناء bt100 يعتمد القائمة النهائية للشخصيات والشركات المكرمة

يعكف مجلس أمناء جائزة bt100 حالياً على وضع اللمسات الأخيرة، قبل إعتماد القائمة النهائية للشخصيات والشركات التى سيتم تكريمها فى الحفل الذى سيقام مساء الأثنين.

وقال المحامى الدولى خالد أبو بكر، المنسق العام لمجلس أمناء جائزة bt100، أن المهمة لم تكن سهلة، بل تطلبت بذل الكثير من الجهود من أجل التدقيق فى الأختيار وفق معايير تم الأتفاق عليها، تراعى ابعاد أقتصادية كثيرة، خاصة أن bt100 باتت علامة مهمة فى مجال الاقتصاد وقطاع الأعمال تخطت شهرتها مصر، ووصلت للعالم العربى.

وأضاف أبو بكر، أنه إيماناً من مجلس الأمناء بدور القطاع الخاص فى تنمية وخدمة الاقتصاد الوطنى فقد عكف مجلس الأمناء طيلة الفترة الماضية، وتحديداً بعد الإعلان عن قائمة العام الماضى، على دراسة البروفايل الخاص بكل شركة، وتم تقسيم الشركات وفق تخصصات مختلفة، حيث جرى المفاضلة بينها بناء على معايير محددة منها النجاحات التى حققتها الشركة وتميز مشروعاتها، وموقفها المالى، وطريقة تعاملها مع الجمهور، وحجم الخدمات المقدمةى، ومدى رضاء الجمهور عن هذه الخدمات.

وأكد أبو بكر أنه روعى فى أختيار الشحصيات التى سيتم تكريمها، أن تكون أثرت بالفعل فى شركاتها، وسعت بفكرها للنهوض بالمركز المالى لشركاتها.

وسيقام الاثنين، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، احتفالية bt100 والتى تعد أبرز حدث اقتصادى يشهده مجتمع المال والأعمال فى مصر، بحضور كبار المسئولين ورجال الأعمال وقيادات الشركات والبنوك الكبرى العاملة فى السوق المحلية المصرية.

ويشارك هذا العام فى bt100 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية.

تنظم احتفالية " bt100 "، مؤسسة "اليوم السابع" الصحفية، ومجلة Business Today، أحد الأذرع الإعلامية القوية لمجموعة "إعلام المصريين"، أكبر المجموعات الإعلامية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتزامن احتفالية هذا العام مع احتفالات مجلة Business Today بمرور 25 عامًا على تأسيسها، وتهدف الاحتفالية إلى تكريم نخبة من الوزراء وقادة القطاع الاقتصادى الذين أثروا بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلى، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التطور المتزايد وحجم الإسهامات التى دعمت بها الشركات الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

ويشارك هذا العام عدد كبير من الوزراء وقادة مجتمع الأعمال والاقتصاد، ويأتى هذا استكمالًا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضور لافت من العديد من الوزراء فى مقدمتهم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحالى ووزير الاسكان آنذاك، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى وزراء المالية، الاتصالات، التجارة والصناعة، وزير البيئة، وزير الآثار، ووزير قطاع الأعمال، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسؤولى أكبر الشركات العاملة فى قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية.

تضم لجنة التحكيم والتقييم الخاصة بالجوائز، عددا من الشخصيات العامة رفيعة المستوى، حيث تعتمد اللجنة على الدراسات والأبحاث السوقية التى تستخدم عدد من المعايير معايير لتقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين فى الشؤون الاقتصادية.

ويقوم بتنظيم bt100 شركة POD الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، إحدى شركات مجموعة "إعلام المصريين"، وتقوم المجموعة بإدارة العمل الإعلامى والصحفى من خلال الالتزام بتقديم محتوى إعلامى هادف ضمن الضوابط والمعايير الرسمية للإعلام المصرى.