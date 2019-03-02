"قومى المرأة" يعلن انطلاق احتفالات مئوية "ستات مصر": نهدف للوصول لمليون سيدة

تنطلق اليوم فعاليات احتفالات المجلس القومى للمرأة بمناسبة مرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية، تحت شعار "المرأة المصرية .. أصل الحكاية " وتمتد على مدار 16 يومًا، تكريما لتاريخ المرأة المصرية المشرف.

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، فى بيان اليوم، إن احتفالات هذا العام تستهدف الوصول إلى مليون سيدة فى قرى ونجوع مصر من خلال تنظيم مجموعه من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والتوعوية والصحية بالتعاون مع كل من وزارات الثقافة والصحة والسكان و الشباب و التضامن الاجتماعى.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أنه بجانب تنفيذ ندوات بجميع فروع المجلس بالمحافظات، وبجانب تنفيذ حملات طرق الأبواب ولأنى رجل بجميع المحافظات، وتنظيم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المتعافيات من مرض سرطان الثدى بمؤسسة بهية، بحضور نخبة من الشخصيات العامة .

كما ستقوم لجان المجلس بتنظيم عدداً من الأنشطة منها تنظيم منتدى منظمات المجتمع المدنى لمناقشة قضية "مناهضة الزواج المبكر"، وسوف تنظم لجنة المرأة الريفية بالمجلس ندوة حول "سلاسل القيمة المضافة والتشبيك لمزيد من تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا" بمحافظة المنوفية، وسوف تنظم لجنة المشاركة السياسية ندوة بعنوان"المرأة المصرية والمشاركة السياسية"، وتنظم لجنة المحافظات ندوة حول "نجاحات المرأة فى محافظات مصر".

وتشارك لجنة البحث العلمى فى مؤتمر أكاديمية البحث العلمى والتى تأتى ضمن فعاليات مبادرةwomen up، الى جانب تنظيم ندوات بجامعتى القاهره وعين شمس حول"اسلوب صياغة المشاريع البحثية ونشرهافى مجلات علمية ودولية" و"حث شباب الجامعات على نظافة وتنقية مياه النيل"، كما تشارك لجنة البحث العلمى فى مؤتمر "المرأة فى العلوم بلا حدود"، هذا وسوف تنظم لجنة الصحة والسكان ندوة حول حملة "100 مليون صحة"، فيما تنظم لجنة العلاقات الخارجية لقاءا مع زوجات الدبلوماسيين لعرض انجازات المرأة المصرية فى مائة عام، وسينظم المجلس لقاءا للاحتفاء بالبرلمانيات، الى جانب تنظيم معسكر "أنا وماما للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة"، كما يطلق المجلس عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك مجموعة من رسائل أسر الشهداء بعنوان"كلمة حق".

وسوف تتضمن الاحتفالات أيضاً عقد لقاءا بوزارة الزراعة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بها، ولقاء لمناقشه آليات تمكين المرأة العاملة، ولقاءات فى المحافظات لمتابعه تنفيذ استراتيجيه مناهضة العنف ضد المرأة، الى جانب عقد اجتماع مع وحدات تكافؤ الفرص لمتابعه تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة 2030.

وبالتعاون ومشاركة وزارة البيئة ينظم المجلس فاعليات المعرض البيئى المتجول الثانى بحى مدينة نصر داخل حديقة المجلس، يتضمن أنشطة منها معرض منتجات بيئية وزراعية، و ورش عمل تدريبية على كافة الأنشطة البيئية وغيرها.

وفيما يتعلق باحتفال يوم 16 مارس، أوضحت الدكتورة مايا مرسى أنه سوف يتم تنظيم احتفالية حاشدة بمناسبة مرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية، وسوف تكون على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وتتضمن فقرات فنية بالتعاون مع قصور الثقافة بكل محافظة .

وتتضمن جميع الأنشطة و الفعاليات التعريف بمهام مكتب شكاوى المرأة والخط المختصر 15115 لتلقى الشكاوى، والرد على جميع الاستفسارات القانونية للحاضرين، والتعريف بالخدمات التموينية، وتوعية المواطنين بحملة 100 مليون صحة بالفروع المنفذه بها، ومجموعة قوافل طبية، وإصدار بطاقات الرقم القومى فى القرى التى ينفذ بها الأنشطة، الى جانب التعريف بالخدمات البنكية، والتعريف بجهود مناهضة العنف ضد المرأة، وتوعية للمقبلين على الزواج، والتوعية بحملة 2 كفاية التى اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى، الى جانب مجموعة من الرسائل الخاصة بمسيرة المرأة المصرية فى 100 عام.