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"قمة بنهكة رياضية".. محمد بن راشد يلتقى ملك البحرين على هامش سباق كأس القدرة

السبت، 02 مارس 2019 04:55 م
"قمة بنهكة رياضية".. محمد بن راشد يلتقى ملك البحرين على هامش سباق كأس القدرة الشيخ محمد بن راشد وملك البحرين
كتب محمد عبد العظيم
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التقى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، الشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين، وذلك على هامش تواجده فى البحرين لحضور سباق القدرة الدولى فى البحرين.

الشيخ محمد بن راشد مع ملك البحرين خلال تواجده فى المملكة
الشيخ محمد بن راشد مع ملك البحرين خلال تواجده فى المملكة

 

الشيخ محمد بن راشد يتلقى قيادات البحرين على هامش تواجده للمشاركة فى فعاليات كأس القدرة
الشيخ محمد بن راشد يتلقى قيادات البحرين على هامش تواجده للمشاركة فى فعاليات كأس القدرة

 

الشيخ محمد بن راشد يزور البحرين لحضور فعاليات كأس القدرة
الشيخ محمد بن راشد يزور البحرين لحضور فعاليات كأس القدرة

وانطلقت اليوم فعاليات كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 160 كم، تحت مظلة الاتحاد الدولى للفروسية وتنظيم الاتحاد الملكى البحرينى بمشاركة نخبة فرسان الإمارات والبحرين.

الشيخ محمد بن راشد أول المشاركين فى فعاليات كأس القدرة فى البحرين
الشيخ محمد بن راشد أول المشاركين فى فعاليات كأس القدرة فى البحرين

 

جولة للشيخ محمد بن راشد مع انطلاق فعاليات كأس القدرة
جولة للشيخ محمد بن راشد مع انطلاق فعاليات كأس القدرة

ويشارك من فرسان الإمارات فى السباق، الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والعديد من الإسطبلات من الإمارات مثل إسطبل MRM، وM7، وF3، إلى جانب إسطبلات المغاوير.

 

وتوج بلقب البطولة العام الماضى، الفارس سالم حمد ملهوف الكتبى، الذى حقق المركز الأول على حصانة "رزام"، مسجلاً زمناً قدره 4.07.50 ساعات، كما احتكر فرسان الإمارات العام الماضي المراكز الثلاثة الأولى.

 

 

 

 

 


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