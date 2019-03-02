قطريليكس: 70 مليون دولار خسائر الخطوط القطرية بـ2018 نتيجة دعم الإرهاب

كتب إبراهيم حسان

عرضت قناة قطريليكس، تقريرا عن فشل الخطوط الجوية القطرية فى خطة التوسع داخل السوق الإفريقى، للتغلب على خسائرها المهولة بعدما وضعت خطة ساذجة لاستغلال دول القارة الفقيرة لتحقيق مكاسب.

ويقول التقرير، إن النظام القطرى خطط لمواجهة تداعيات دعمه للإرهاب ولكن فشل فى هذا الأمر، ودفعت الخطوط الجوية ثمنا غاليا نتيجة فشل سياسات تميم، وباتت الخسائر هى الأكبر من عناد أمير الإرهاب ومخاصمته للأشقاء، حيث انتهت خطط الشركة للتوسع ومواجهة تداعيات المقاطعة بكارثة، بعدما سعت للتوسع فى السوق الإفريقى للتغلب على الخسائر المأهولة.

وأضافت القناة، أن الخطوط الجوية القطرية وضعت خطة ساذجة لاستغلال دول القارة الفقيرة لتحقيق مكاسب، لكن فشلت فى مساعها الوضيع فجنت إهانة أجبرتها على التراجع، حتى أعلنت الشركة رسميا تعليق خطط التوسع فى غرب ووسط أفريقيا.

وأكد أكبر الباكر، تكبد الشركة 70 مليون دولار خسائر فى 2018، كما فقدت الخطوط الجوية القطرية 11% من شبكتها نتيجة غلق المجال الجوى للرباعى، علاوة على أن المقاطعة أدت لزيادة وقت بعض الرحلات إلى 3 ساعات إضافية.

https://www.youtube.com/watch?v=YlVFAvzD3_c