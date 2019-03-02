video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قاتل طفل ساقية مكى حاول الاعتداء عليه جنسيا وتخلص منه خشية الفضيحة

السبت، 02 مارس 2019 10:45 ص
قاتل طفل ساقية مكى حاول الاعتداء عليه جنسيا وتخلص منه خشية الفضيحة المتهم
كتب ـ بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى حادث مقتل طفل على يد شاب بمنطقة ساقية مكى مساء أمس الجمعة، أن المتهم استدرج الطفل لمسكنه فى محاولة للاعتداء عليه جنسيا، إلا أن استغاثة الطفل دفعت المتهم لقتله خشية الفضيحة،  ثم وضعه داخل برميل بلاستيك ونقله إلى الشارع بالقرب من مدخل عقار.

 

55378-المتهم

المتهم

 

وتوصلت التحريات واعترافات المتهم "صابر"، أنه استدرج الطفل من الشارع بحجة إعطائه لعبة ثم ارتكب الجريمة.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل ملقاة داخل برميل بمنطقة ساقية مكى، فانتقل العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم هشام بهجت وكيل فرقة المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات غارقا فى دمائه داخل برميل بلاستيك بالشارع، وتم التوصل لأفراد أسرته،  وذكر والده أن ابنه خرج للعب إلا أنه اختفى عقب ذلك حتى تم العثور على جثته.

وبدأ رجال المباحث فى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية المحيطة بموقع الحادث، وتكثيف التحريات حتى توصل الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة إلى هوية مرتكب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على قاتل طفل ساقية مكى والتخلص من جثته داخل برميل بالجيزة

اعترافات تاجرى السم الأبيض: زبائننا من الأثرياء وضبطتنا الشرطة بكيلو هيروين

فحص كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على طفل مقتول بالجيزة

جريمة قتل

قتل طفل

العثور على جثة

ساقية مكي

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
دار الإفتاء تحذر من لعبة MOMO.. وتطالب الجهات المعنية بمنعها

دار الإفتاء تحذر من لعبة MOMO.. وتطالب الجهات المعنية بمنعها

"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تريزيجيه: محمد صلاح فخر مصر.. وتلقيت 6 عروض فى الشتاء

تريزيجيه: محمد صلاح فخر مصر.. وتلقيت 6 عروض فى الشتاء

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى للعاملين فى الدولة.. تعرف عليها

8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى للعاملين فى الدولة.. تعرف عليها

"التضامن" تبدأ الأحد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

"التضامن" تبدأ الأحد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة