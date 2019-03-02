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فيديو وصور.. محافظ مطروح يتفقد الشوارع ويوجه بإعادة تنسيقها وإزالة الإشغالات

السبت، 02 مارس 2019 03:54 م
فيديو وصور.. محافظ مطروح يتفقد الشوارع ويوجه بإعادة تنسيقها وإزالة الإشغالات محافظ مطروح يتفقد الاعمال بشوارع المدينة
مطروح – حسن مشالى
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تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم السبت، تنفيذ أعمال تطوير عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح، مثل شارعى الريفية والجلاء، لمتابعة ما يتم من الأعمال ونسب تنفيذها مع التشديد على سرعة الإنتهاء منها فى المواعيد المحددة .

ووجه المحافظ، لمجلس مدينة مرسى مطروح، بسرعة إزالة كافة الإشغالات والتعديات على شارع الجلاء مع تطويره بالتزامن مع أعمال الرصف الجديد، مع التشجير وإعادة توزيع أعمدة الإنارة وإزالة الأتربة عن على الأرصفة ومراجعة جميع غرف الخاصة بكابلات التليفونات والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة.

ووجه محافظ مطروح، لوكيل وزارة الإسكان، بدراسة إقامة جراج حضارى بجوار سوق ليبيا، يضم موقف سيارات السلوم وبرانى بعد نقله واستغلال موقعه الحالى كجراج أخر، مع عمل الرفع المساحى والرسم الكروكى للمنطقة المقترحة للجراج الجديد، بالتنسيق مع إدارة مرور مطروح، لعمل مداخل ومخارج مرورية، بما ييسر حركة السير مع استيعاب إتزايد أعداد السيارات خلال موسم الصيف السياحى.

 رافق محافظ مطروح، خلال الجولة الميدانية، المهندس أحمد على وكيل وزارة الإسكان بمطروح، ومسئولى الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ونائب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

محافظ مطروح يتفقد الاعمال بشوارع المدينة (1)
محافظ مطروح يتفقد الاعمال بشوارع المدينة

 

محافظ مطروح يتفقد الاعمال بشوارع المدينة (2)
محافظ مطروح يتفقد الاعمال بشوارع المدينة

 

محافظ مطروح يتفقد الاعمال بشوارع المدينة (3)
محافظ مطروح يتفقد الاعمال بشوارع المدينة

 

محافظ مطروح يتفقد الاعمال بشوارع المدينة (4)
محافظ مطروح يتفقد الاعمال بشوارع المدينة

 

محافظ مطروح يتفقد الاعمال بشوارع المدينة (5)
محافظ مطروح يتفقد الاعمال بشوارع المدينة

 

 


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