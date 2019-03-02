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فيديو.. التعليم: لم نرسل رسائل للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة وما ظهر نصب

السبت، 02 مارس 2019 02:15 م
فيديو.. التعليم: لم نرسل رسائل للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة وما ظهر نصب نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين،
كتب محمود طه حسين
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وجه الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، رسالة للمعلمين المتقدمين للمسابقة، قائلا: لم نرسل أى رسائل الكترونية خلال الفترة الماضية وما تم إرسالة من رسائل شائعات وعملية نصب من البعض، كما تم اكتشاف بعض عمليات النصب من أفراد لتوفير عقود للمتقدمين.

 

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، والإعداد المستوفية لشروط التعاقد، إنه لا يستطيع أحد اختراق النظام، موضحا أن الوزارة تسعى لتحقيق الشفافية بشكل كبير، موضحا أن المتقدمين البالغ عددهم 430 ألف تقريبا الوزارة تحتاجهم خلال الفترة المقبلة حتى يكون هناك استقرار فى المنظومة التعليمية لأن هناك أفراد من المعلمين يخرجون عل المعاشات وأيضا هناك إجازات وجوبية لبعض المعلمين ومن ثم الأرقام المتقدمة الوزارة فى حاحة لها.

وأكد أن الوزارة تضع نظام تعيين وإدارى جديد لتحقيق الاستقرار للمعلمين، موضحا أنه تم انتهاء المسابقة الحالية سيتم اعادة توزيع المعلمين لتحقيق الاغتراب الداخلى للمعلمين، مؤكدا نسعى إلى أن تصبح المدرسة وحدة ذات طابع خاص تحقق الاستقرار للمعلمين .

وأشار إلى أن المسابقة هدف لتعديل المنظومة التعليمية وهناك قاعدة بيانات للعاملين والمعارين خارج مصر وسيتم توفير مسابقات بشكل مستمر


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