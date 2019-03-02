video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فصل مدرسة أمريكية بعد شنها هجوما عنصريا ضد مصرية مسلمة فى تكساس

السبت، 02 مارس 2019 12:37 م
فصل مدرسة أمريكية بعد شنها هجوما عنصريا ضد مصرية مسلمة فى تكساس مدرسة تكساس
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

 

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إنه تم فصل مدرسة فى تكساس بعد التقاط فيديو لها وهى تشن هجوما عنصريا ضد امرأة مسلمة مصرية فى موقف للسيارات التابع لأحد المتاجر.

وأوضحت الصحيفة أن مى محمد كانت فى موقف للسيارات فى غرب هيوستن عندما اقتربت منها المعلمة وبدأت تصرخ فى وجهها مستهدفةً حجابها بعبارات عنصرية حيث قالت لها "اللعنة عليك أيتها الساقطة.. عودى إلى بلادك".

 

وأوضحت "ديلى ميل" أن مى محمد تعيش فى هيوستن منذ ثلاث سنوات بتأشيرة من مصر مع زوجها وأطفالها الأربعة. وتقول أنها كانت تملأ قنينة مياه خارج المتجر عندما أخذت المرأة مجهولة الهوية فى التحديق بها، ثم اقتربت منها وبدأت فى توبيخها.

 

والتقطت مى هاتفها لتسجيل ما يحدث وردت بصوت ضعيف قائلة: "أرجوك مرة آخر ى؟ سأضعها على وسائل الإعلام الاجتماعية."

 

 

وقالت مى لصحيفة "هيوستن كرونيكل" أنها ""شعرت بالكراهية عندما نظرت إلي. لا أعرف لماذا".

 

حقق الفيديو انتشارًا كبيرًا على وسائل التواصل حيث بلغ عدد المشاهدات 33000 مشاهدة.

 

وتبين فيما بعد أن المرأة المجهولة وراء الهجوم هى معلمة فى مدرسة اوتى الدولية فى هيوستن وتم طردها لاحقا بعد انتشار الفيديو، وفقا ل Click2Houston.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مايكل كوهين يسرق الأضواء من دونالد ترامب قبل قمة "هانوى" بفضيحة جديدة.. المحامى السابق للرئيس الأمريكى يدلى بشهادة خطيرة أمام الكونجرس ويصفه بـ"العنصرى المحتال".. ونائب جمهورى يهدد كوهين بفضح علاقاته الجنسية

اخبار العالم

هيوستن

تكساس

العنصرى

الحجاب

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة