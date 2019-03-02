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فتح باب التسجيل الإلكترونى لرجال الأعمال المصريين بالخارج بمؤتمر مصر تستطيع

السبت، 02 مارس 2019 10:14 ص
فتح باب التسجيل الإلكترونى لرجال الأعمال المصريين بالخارج بمؤتمر مصر تستطيع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار
كتب محمود راغب
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عقدت اللجنة التنفيذية للنسخة الخامسة من مؤتمر "مصر تستطيع" الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وتم تخصيص دورته الحالية لمناقشة قضية الاستثمار، اجتماعا لاستعراض ما تم من تجهيزات للمؤتمر.
 
 
وقررت اللجنة فتح باب التسجيل الإلكترونى لخبراء الاقتصاد والاستثمار وكبار رجال الأعمال المصريين في الخارج، من أجل المشاركة في المؤتمر لانضمام نخبة من عقول مصر المتميزة التي تشارك فى مؤتمرات "مصر تستطيع" وتدعم جهود التنمية بالوطن، هذا ويتم تسجيل رغبات المشاركة على الرابط التالى: 
https://goo.gl/forms/Ir0FTLdVarb0mxZy1 .
 
 
وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، الاستعدادات الجارية والأجندة الخاصة بالمؤتمر والمحاور التي سيتم مناقشتها خلال جلساته، والمقرر انعقادها خلال شهر يونيو القادم.
 
 
كانت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، قد اتفقتا على تنظيم مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار في نسخته الخامسة خلال هذا العام، وذلك خلال اجتماعهما بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على أن يستهدف المؤتمر وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، والترويج لخريطة مصر الاستثمارية.
 
 
وناقشت الوزيرتان التعاون بين الوزارتين في دعوة المستثمرين المصريين بالخارج للمشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى دعوة المستثمرين وسيدات ورواد الأعمال، خاصة في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والعقارات.
 
 
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية التعاون بين الوزارتين في الترويج للاستثمار ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار في بلادهم، مشيرة إلى أهمية المؤتمر في الترويج للاستثمار في العنصر البشري في ظل وضع القيادة السياسية أولوية للاستثمار في الصحة والتعليم.
 
 
وذكرت الوزيرة أن تنظيم مصر هذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات أبنائها في الخارج، يأتي في إطار تضافر الجهود للمساهمة في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
 
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت في الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، وأن هذه المؤتمرات نجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم.
 
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المؤتمر في نسخته الخامسة سيعرض التجارب الناجحة للمستثمرين المصريين بالخارج، في إطار نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعوتهم للاستثمار في مختلف المشروعات القومية في مصر.
 

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