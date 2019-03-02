غلق 3 مقرات لـ100 مليون صحة بالغربية لتقاضيهم مبالغ من المواطنين

الغربية- عادل ضرة

أغلقت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، 3 مراكز داخل جمعيات أهلية ضمن مبادرة 100 مليون صحة، وذلك لما بدر من القائمين عليها من تحصيل مبالغ مالية من المواطنين.

كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بالغربية، بحسب بيان صادر عنها اليوم السبت، قد تلقت شكاوى من مواطنين بسمنود وبسيون، بقيام القائمين بـ 3 مقرات بجمعيات أهلية منهم 2 بسمنود، والثالثة ببسيون مخصصين للمسح الطبى عن فيرس سي ضمن مبادرة 100 مليون صحة بتحصيل مبالغ مالية منهم.

وعلى الفور تم إخطار اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، والذى أمر بسحب المبادرة من هذه الجمعيات واتخاذ القرارات القانونية حيالهم.