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ضبط 4209 هاربين من أحكام وتحصيل 155940جنيه غرامات فى حملة بالغربية

السبت، 02 مارس 2019 12:27 م
ضبط 4209 هاربين من أحكام وتحصيل 155940جنيه غرامات فى حملة بالغربية حمله امنيه -ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4209 هاربين من أحكام، منهم 7  محكوم عليهم فى جنايات ، و1377 حكما جزئيا، 169 حكم مستأنف، و2612 حكم فى غرامات، و 44 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 155 ألف و940 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 
 
 
 
 
 
 

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