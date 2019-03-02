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ضبط 1083هاربا من تنفيذ الأحكام وتحرير 1250 مخالفة مرورية بالبحيرة

السبت، 02 مارس 2019 11:38 ص
ضبط 1083هاربا من تنفيذ الأحكام وتحرير 1250 مخالفة مرورية بالبحيرة حملة مرورية- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة لضبط الخارجين على القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة، ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط 1083هارب من تنفيذ أحكاماً قضائية بالحبس، وتحرير 1250 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع، والتصالح واشتباه فى الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 1200حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط سائق لتجميعه الدقيق المدعم من المخابز بسيارته لبيعها فى السوق السوداء.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ضبط "و .أ .ع" 35 سنة سائق ومقيم قرية سمخراط مركز الرحمانيه، لتجميعه على السياره قيادته دقيق بلدى مدعم والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعه بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعه وضُبط بحوزته كمية 200 كيلو دقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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