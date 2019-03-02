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ضبط مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص بالغردقة

السبت، 02 مارس 2019 09:15 م
ضبط مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص بالغردقة المصنع
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكن فريق من ادارة التفتيش الصيدلي، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر من ضبط مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص ببدروم أحد العقارات بالغردقة.

واعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن طبقا لتعليمات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تم توجية فريق من التفتيش الصيدلى بالمديرية علي الصيدليات ومخازن الأدوية بمدينة الغردقة برئاسة الدكتور محمود السباعي مدير إدارة الصيدلة بالمديرية وعضوية الدكتور اندروا اميل والدكتور حسين حمدى أعضاء التفتيش الصيدلي بالمديرية وأثناء المرور تم ضبط مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص ببدروم عمارة بمنطقة مبارك 5 بمدينة الغردقة وتم ضبط عدد 240 ألف عبوه كريم معدة للتعبئة و47 ألف فوارغ كريم مستحضرات تجميل غير مسجله بوزارة الصحة ومجهولة المصدر و1800لتر كريم موجودة في عدد 20برميل غير صالحة ومجهولة المصدر.

 

 


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